В Україні цьогоріч нарешті розпочнуться проектувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Як доповів Главі держави міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, напередодні досягнуто принципової згоди щодо умов використання проекту переможців архітектурного конкурсу, що дає змогу оголосити про початок проектувально-будівельних робіт у поточному році.

За його словами, конкурс відбувся давно, але в минулі роки ніхто не намагався пришвидшити вирішення цього питання.

«Сьогодні, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні, особливо важливо отримати звістку про завершення довготривалих перемовин щодо початку створення Музею Революції Гідності. Україна повинна належним чином вшановувати пам’ять трагічних подій 2013-2014 років. У пам’ять про загиблих та на знак вдячності Героям Майдану. Це пріоритетне завдання для країни, втілення якого буде реалізовано у низці подальших стратегічних кроків», – наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Олександр Ткаченко додав, що навіть без приміщення Музей щороку реалізовував низку проектів з ушанування учасників Революції Гідності та підготував масштабну програму до Дня Героїв Небесної Сотні на 2021 рік.

«І наш обов’язок – діями продовжувати боротися за країну. Бо боротьба триває. А прагнення до свободи – те, що об’єднує українців. Тому ми ніколи не здамося», – зазначив він.

Напередодні постановою Верховної Ради закріплено статус Революції Гідності як одного з ключових моментів українського державотворення та виразника національної ідеї свободи. Також Кабінет Міністрів погодив план заходів на наступні п’ять років з ушанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.