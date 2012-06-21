Від незаконно засудженого у РФ власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в День журналіста, 6 червня, надійшов новий малюнок.
Про це розповіла його донька Юлія Сущенко.
"Сьогодні отримала від батька шістнадцятий малюнок — пейзаж австралійського міста Сідней. Можна назвати це символічним подарунком колегам на День журналіста, які, сподіваюся, підтримають його в це професійно свято", — сказала вона.
На звороті малюнка політв'язень зазначив, що під час створення пейзажу використав кулькову ручку, чай та олівець.
Роман Сущенко також поділився з родиною, що йому вже досить тривалий час не віддають листів, які надходять на його адресу в СІЗО. Крім того, вже другий місяць "розглядають" його заяву на дозвіл здійснити дзвінки рідним.
"Востаннє ми говорили з батьком на початку березня, після смерті дідуся. Батько постійно пише заяви з проханням надати йому дозвіл на нові дзвінки. За правилами СІЗО, заяви доставляють як спецпошту протягом 2-3 днів, однак батькові йдуть уже другий місяць. Очевидно, що це тиск і маніпуляція", — наголосила Юлія Сущенко.
Як повідомляв Укрінформ, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, протиправно затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.
Йому висунули обвинувачення у "шпигунстві".
У понеділок, 4 червня, Мосміськсуд засудив Сущенка до 12 років ув'язнення у колонії суворого режиму.