Державний секретар США Майк Помпео заявив про наявність доказів про походження коронавірусу із лабораторії в китайському місті Ухань.

Про це повідомляє офіційний сайт Держдепу США.

За словами Помпео, є дані, що співробітники лабораторії в Ухані ще восени 2019 року захворіли вірусом, який за своїми симптомами нагадує COVID–19.

Помпео зазначив, що лабораторія в Ухані співпрацювала з китайськими військовими та проводила таємні експерименти над тваринами.

Він також нагадав, що китайська влада заявляла, що серед співробітників лабораторії та студентів вірусу не було виявлено.

"Щоб допомогти життєво важливій роботі слідчої групи ВООЗ, яка прибула до Китаю цього тижня, уряд США ділиться новою інформацією про діяльність урядових лабораторій Китаю у 2019 році", – заявили у Державному департаменті США.