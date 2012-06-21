Всесвітній день вишиванки, Міжнародний день музеїв і День Європи відзначатимемо почергово наступні три дні. До цих свят Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка приурочив проект «Візерунки долі та Ангели надії».
Вишиванки, які носили в родині видатного письменника Івана Франка, покажуть під час цієї події. Про них розповість франкознавця Наталя Тихолоз. Уперше можна буде ознайомитися з колекцією вишиванок, яку науковці музею збирали впродовж десятків років. Водночас відома львівська дослідниця та колекціонера українських автентичних вишиванок Роксоляна Шимчук розповість про орнаменти національного вбрання та їхнє сакральне значення.
Директор музею Богдан Тихолоз каже, що також мешканців і гостей Львова запросять на етнодефіле просто неба. Відомі жінки міста Лева демонструватимуть старовинні вишивані вироби з приватних колекцій. Покажуть і творіння сучасних українських дизайнерів. Відтак запрацює доброчинний аукціон «Ангели надії». Тут можна буде придбати роботи, намальовані на ґонтах. Авторами цих творів є знані львів’янки. Кошти, що зберуть під час цього благодійного заходу, витратять на придбання оптики для бійців, які боронять на сході українську землю від російського агресора та його терористичних найманців.