Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

В одній із шкіл Харкова під час ремонту будівельники в старому непрацюючому димарі знайшли дві запаяні колби з порошковою речовиною. Знахідка насторожила ремонтників і вони повідомили про неї працівників ГУ ДСНС України у Харківській області. На місце події виїхали рятувальники та поліцейські Московського відділу поліції Харкова.

Як з’ясували правоохоронці, знахідка і справді представляла загрозу для життя та здоров’я учнів і колективу школи. На одній з колб вдалося прочитати маркування з написом «адамсит».

Адамсит належить до бойових отруйних речовин, які застосовувалися в аерозольному вигляді під час Першої світової війни. Речовина згубно діяла на верхні дихальні шляхи, викликаючи різке подразнення.

Зі школи було евакуйовано майже чотири сотні осіб, а вилучену речовину фахівці ДСНС знищили. Правоохоронці, наразі, виясняють як до старого шкільного димаря могла потрапити небезпечна поклажа та хто там міг облаштувати схованку.

Інформацію про надзвичайну подію внесено до реєстру Єдиного обліку Московського відділу поліції.