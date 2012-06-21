Міністерство фінансів завершило переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Результатом стало продовження реалізації проєкту будівництва трьох нових станцій метро у місті Дніпро до 2024 року.

Проєкт передбачає будівництво нових станцій «Театральна», «Центральна», «Історичний музей» та продовження лінії метро на 4 км.

Станом на кінець березня фактичний показник виконання будівельних робіт складає 30 %.

У 2021 році генеральний підрядник зобов’язаний завершити усі роботи з перенесення інженерних мереж, спорудження всіх робочих стволів та продовжить будівництво ескалаторних тунелів, проходку тунелів між станціями і будівництво станційних комплексів.

«Лінія метрополітену проходить від межі спального району міста до залізничного вокзалу і не доходить до центральної частини міста, що значно обмежує можливості її використання. Завершення будівництва дозволить значно зменшити кількість заторів в місті», – зазначив заступник міністра фінансів Олександр Кава.



ДОВІДКА "УК"

Після реалізації будівництва загальна довжина лінії метрополітену буде подовжена до 11,8 км та включатиме 9 станцій метро.

Метрополітен в місті Дніпро відкрито у 1995 році. Загальна довжина лінії складає 7,8 км та включає 6 станцій. Довжина платформ на станціях складає 102-105 м, що дозволяє приймати поїзди метро складом із 5 вагонів, хоча на даний час експлуатуються поїзди складом з 3 вагонів.