Для належного водовідведення із житлового масиву Микільська Слобідка, Лівобережної площі та Броварського проспекту у Дніпровському районі реконструюють дощову каналізацію від вул. Митрополита Андрея Шептицького (вул. Луначарського) до мосту Метро через Русанівську протоку. Відповідний проект ремонтних робіт затверджено розпорядженням КМДА.
Реконструкція покращить систему відведення дощових і талих вод, що попередить можливі негативні наслідки для міста та навколишнього середовища. У проекті враховано експертний звіт, виданий ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».
Передбачено дві черги будівництва. Під час першої черги заплановано будівництво дощового колектора для розвантаження існуючого зі збільшенням пропускної спроможності, а під час другої – облаштування очисних споруд для очищення поверхневого стоку дощових вод тощо.
Роботи триватимуть, зокрема, і за кошти з державного бюджету – у рамках експерименту із фінансового забезпечення заходів із розвитку дорожньої інфраструктури у м. Києві у 2018 році.
Нагадаємо, раніше Київський міський голова Віталій Кличко доручив комунальним службам перевірити стан зливоприймальної системи столиці та скласти перелік об’єктів, які підлягають очищенню чи заміні. Тоді ж була запланована реконструкція колектору дощової каналізації на Броварському проспекті.