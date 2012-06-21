На Донеччині на контрольному пункті в’їзду та виїзду «Новотроїцьке» правоохоронці припинили спробу перевезення через лінію розмежування незаконний вантаж. Під час перевірки співробітники Державної прикордонної служби України та фіскальної служби виявили у одному з автомобілів, що їхав із тимчасово окупованої території Донеччини, вісім книг виданих на початку ХХ століття. Ймовірно, раритети мають історичну цінність, а поки, за попереднім оцінюванням встановлено їх вартість у сумі близько 230 тисяч гривень. Власник іномарки, який їхав із Донецька до Волновахи і віз книги, нічого не міг сказати про власника цієї невеличкої бібліотеки, яку погодився перевезти. Оскільки його дії є адміністративним правовим порушенням за ч.2. ст. 204-3 Кодексу про адміністративні правопорушення через те, що обсяг товарів для перевезення через лінії розмежування перевищив норми, визначені відповідним розпорядженням Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішнього переміщених осіб. Стосовно чоловіка складено адміністративний протокол, вилучені книги відправили на спеціальну експертизу для встановлення справжньої історичної цінності раритетів.
КОНТРАБАНДА