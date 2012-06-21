У селі Маяки Слов’янського району на Донеччині у братській могилі урочисто поховали останки 107 бійців та командирів, які загинули тут у боях під час Другої світової війни. На території сільської ради згаданого населеного пункту це вже п’ята подібна жалобна церемонія за минулі роки. А відбуваються пошуки загиблих та їх поховання з ініціативи активістів пошукового загону Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм», які проводять розкопки на місцях минулих боїв. За словами голови згаданого громадського об’єднання Олексія Юкова, відшукані червоноармійці входили до 6-ї та 12-ї армій, 3-ї та 8-ї гвардійських армій і загинули на території Слов’янського району у 1941–1943 роках. На жаль, всі вони поки безіменні, проте є сподівання встановити особи деяких із них завдяки знайденим залишкам документів.
Участь у перепохованні в Маяках взяли бійці з різних військових підрозділів та правоохоронних органів зі складу Об’єднаних сил, мешканці села, учні місцевої школи, керівники району і області, волонтери. Молебень провів капелан військової частини 3035 Національної гвардії України отець Діонісій. Полеглих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти на братську могилу.