Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У Сумах стало традицією напередодні новорічно-різдвяних свят влаштовувати відповідні тематичні виставки, експонати яких становлять значну духовну цінність. Ось і днями в обласному краєзнавчому музеї запрацювала виставка історичних іграшок та сучасних настільних ігор.

Як розповіла наукова співробітниця музею Аліна Конотоп, у фондах закладу зберігається майже 200 іграшок, виготовлених упродовж останніх десяти століть. Для огляду запропонували найбільш цінні і цікаві, зокрема, астрагали, свистунці, крем’яхи, брязкальця та інші. За кожною — захоплива історія створення та використання, про що розповідають музейні екскурсоводи.

А в обласному художньому музеї ім. Н. Онацького відкрилися «Різдвяні передзвони» авторства заслуженого майстра народної творчості Надії Гудилко. Цього разу відома майстриня запропонувала майже 20 різножанрових робіт, об’єднаних темами колядування, свят Меланки та Василя тощо.

Обидві виставки працюватимуть до кінця другої декади січня. Враховуючи, що музеї розташовані поруч, їх відвідувачі мають змогу ознайомитися з обома виставками у зручний час і, звісно ж, з дотриманням усіх карантинних вимог.