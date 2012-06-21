У столичному регіоні Фінляндії вводяться нові обмеження через поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомляє фінський інформаційний портал «Yle».

За минулу добу в Суомі виявлено 353 нових випадки коронавірусу. Кількість госпіталізованих з коронавірусом за добу зросла на 15%. Загальна кількість інфікованих COVID-19 зросла до 22 289 випадків. Виконавчий директор медичного округу Гельсінкі і Уусімаа HUS Юха Туомінен повідомив, що ситуація тривожна і потрібні нові обмежувальні заходи.

Мер Гельсінкі Яна Вапаавуорі заявив, що термін дії нових обмежень може бути три тижні або до кінця 2020 року. Більш чітка інформація про нові заходи буде оголошено в четвер, 26 листопада. Однак вже зараз повідомляється про те, що будуть скасовані всі масові заходи, закриють бібліотеки, басейни, спортивні зали. Старшокласників переведуть на дистанційну форму навчання. До роботи з іноземцями залучать консультантів, які проводитимуть просвітницьку роботу про заходи профілактики поширення коронавірусу.

Мер Гельсінкі пояснив необхідність нових обмежень зростанням кількості госпіталізованих, спалахами захворювання в будинках для людей похилого віку та притулках для бездомних, завантаженістю служб відстеження ланцюжків зараження і безвідповідальною поведінкою громадян. Як повідомляє портал "Yle", Вапаавуорі зажадав, щоб усі без винятку громадяни дотримувалися рекомендації, що стосуються носіння масок і дотримання соціальної дистанції.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

