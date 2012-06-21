Сильні дощі у Франції викликали підйом річок і спонукали владу оголосити про надзвичайний стан у 18 департаментах на півночі і південному заході країни.

За даними Meteo France, за 24 години з 31 січня по 1 лютого в деяких частинах Франції випало дощу більше, ніж за два тижні.

Рівень річок піднявся, і за станом на 2 лютого 18 департаментів перебували під попередженнями про повені оранжевого рівня (3 з 4), в тому числі 3 департаменти на півночі і 15 на південному заході.

1 лютого на річці Мароні в Аржентат, департамент Коррез, було винесено попередження «Червоний рівень». 2 лютого висота річки Марон в Бастейру, Аржент-сюр-Дордонь, досягла 3,31 метра. Евакуйовано понад 150 осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»