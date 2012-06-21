ЯКЩО ПАНДЕМІЯ НЕ ВЩУХНЕ

Уряд Франції може прийняти рішення про введення третього режиму карантину з коронавірусу при погіршенні епідеміологічної ситуації, заявив виданню Quest-France прем'єр-міністр Жан Кастекс.

За словами прем'єра, темпи пандемії у Франції знизилися завдяки заходам влади, прийнятим протягом останніх тижнів. Однак якщо ситуація різко погіршиться, карантин подовжать.

Жан Кастекс згоден з тим, що карантин є «крайнім засобом». Відомі його негативні наслідки в соціальній, гуманітарній та навіть санітарній сфері. «Я впевнений, що поки карантину вдасться уникнути», – каже прем'єр-міністр Франції.

Глава уряду Франції повідомив, що влада врахує позицію вченого співтовариства щодо коронавірусу. Експертна думка є вчасною і корисною, але відповідальне рішення приймають політики, керуючись головною метою – захистити здоров'я французів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»