Президент Франції Емманюель Макрон виступив з вечірнім телезверненням до нації, в якому, як і передбачали експерти, оголосив про введення загальнонаціонального карантину через поширення британського штаму коронавірусу. Якщо досі суворі обмеження діяли з березня в 19 департаментах, то тепер вони поширяться на всю країну, передає Le Figaro.



Жорсткий локдаун вводиться з 3 квітня, тобто саме напередодні католицького Великодня, терміном на місяць. Передбачається, що у всіх регіонах з сьомої вечора до шостої ранку за паризьким часом буде діяти комендантська година. Всі громадяни П'ятої республіки по можливості переводяться на віддалену роботу. Дитячі садки, школи і коледжі закриються на три тижні (плюс до тижня звичайних канікул). Правда, студенти вузів обійдуться без повної дистанційки і зможуть очно відвідувати аудиторії один день в тиждень.

За словами Макрона, на час загального карантину буде серйозно обмежена свобода пересування всередині країни, а саме – будь-які поїздки між регіонами потрапляють під заборону. Якщо французи захочуть виїхати куди-небудь на самоізоляцію за місто, то у них на це будуть вихідні, включаючи великодній день 4 квітня. При цьому, на відміну від сусідньої Німеччини, Франція не збирається посилювати правила повернення для своїх громадян з-за кордону: будь-хто зможе прилетіти додому, коли захоче.

Окремо президент Франції попередив про посилення контролю за масовими заходами. В рамках «боротьби з поширенням інфекції» будь-які збори (включаючи, очевидно, демонстрації та акції протесту), які влада вважатиме незаконними, будуть жорстко пприсікатися. «Ми не дозволимо окремим особам поставити під загрозу загальний прогрес. Контроль і санкції будуть посилені, щоб обмежити масові зібрання і вживання алкоголю», – наголоств Макрон.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»