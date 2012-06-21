За минулу добу в лікарнях Франції від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 300 осіб. Міністерство охорони здоров'я республіки заявило, що в багатьох районах країни ситуація продовжує погіршуватися. У декількох десятках департаментів йде зростання кількості смертельних випадків. Наприклад, першого березня влада повідомила про 400 померлих від COVID-19.

За останні сім днів з симптомами коронавірусу госпіталізовано понад дев'ять тисяч осіб, з них майже дві тисячі перебувають у відділеннях реанімації, стан їх важкий. Варто відзначити, що за два місяці у Франції щеплення від SARS-CoV-2 зробили більше трьох мільйонів осіб. В основному це медики, особи яким понад 75 років і люди з важкими захворюваннями, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»