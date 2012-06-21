Знайдений археологами камінь із позначками, який належить до періоду бронзової доби, можна вважати найстарішою тривимірною картою в Європі, вважають вчені.

Камінну плиту завбільшки два на півтора метра знайшов у Франції 1900 року під час розкопок доісторичного поховання поблизу містечка Фіністер на заході Бретані місцевий археолог Поль дю Шательє. Проте знахідку тоді не вивчали, і вона перебувала понад сто років у підвалі замку Шато де Кернуз, у якому жив археолог.

Удруге увагу дослідників плита привернула 2014 року. Археологи, які дістали її з підвалу, уважно вивчили візерунки, вибиті на камені чотири тисячі років тому. Вони дійшли висновку, що ці зображення — маркування, а сам камінь — карта місцевості на заході Бретані.

«Наявність повторюваних мотивів, об’єднаних лініями, на поверхні плити, зображають територію Фіністер», — йдеться у статті, опублікованій у часописі Bulletin of the French Prehistoric Society. Дослідники стверджують, що лінія із заглибленням — тривимірне зображення долини річки Одет, а кілька менших, які розгалужуються від заглиблення, — це її притоки. Коли науковці порівняли позначки на шматку породи з даними геолокації, то виявилося, що вони з точністю до 80% відповідають приблизно 30-кілометровій території вздовж річки.

«Це, напевне, найстаріша карта цього регіону, — сказав у коментарі ВВС доктор Клемент Ніколас з Університету Борнмут, який брав участь у дослідженні плити. За його словами, у світі існує всього кілька карт, вибитих на камені. Як правило, це лише інтерпретації місцевості: — Уперше ми знайшли карту, на якій точно зображено територію в певному масштабі». Доктор Ніколас зауважив, що сучасні дослідники схильні недооцінювати географічні уявлення прадавніх поколінь. Проте ця археологічна знахідка підтверджує, що наші предки мали глибокі картографічні знання.