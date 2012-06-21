Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Для Лізи та Олександра А., які мешкають у Глухові Сумської області, новорічні свята пройдуть під знаком новосілля. Цими днями вони одержали від держави по двокімнатній квартирі.

Брат і сестра виростали без батьківської опіки, всю турботу про малечу свого часу взяли на себе бабуся і дідусь. Вони повели онучат до першого класу і всі ці роки опікувалися ними. Сьогодні Саші 21 рік, Лізі — 19. Юнак закінчив місцевий аграрний коледж, сестра навчається у медичному училищі і мріє вступити до педагогічного університету.

Обоє вже потроху обживають помешкання: Саша мешкатиме неподалік будинку дідуся і бабусі, Лізина квартира в районі ліцею-інтернату. Однак постійно навідуються до найрідніших для них людей.

На квартирній черзі сироти перебували 10 років. Новосілля стало можливим завдяки державній підтримці соціально незахищених категорій громадян.

Так, упродовж нинішнього року на Глухівщині житло отримали загалом 17 сиріт.