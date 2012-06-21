У компанії Google оперативно вирішили проблему, через яку мільйони користувачів Android-смартфонів зіткнулися з глюками в додатках. Про відновлення роботи сервісів повідомляють в пошуковому гігантові.

Проблема полягала в системному додатку Android System WebView і торкнулася Google Chrome. Щоб повністю позбавитися від неї на своєму смартфоні, потрібно:

♦ відкрити додаток Google Play Store;

♦ знайти серед встановлених Android System WebView;



♦ запустити оновлення;



♦ повторити теж саме для браузера Google Chrome.

У ніч з 22 на 23 березня користувачі пристроїв, заснованих на ОС Android, зіткнулися з масовою відмовою додатків, серед яких були поштові клієнти, банкінг-додатки і Google Pay. Проблема спостерігалася практично на всіх моделях смартфонів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»