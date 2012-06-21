У компанії Google оперативно вирішили проблему, через яку мільйони користувачів Android-смартфонів зіткнулися з глюками в додатках. Про відновлення роботи сервісів повідомляють в пошуковому гігантові.
Проблема полягала в системному додатку Android System WebView і торкнулася Google Chrome. Щоб повністю позбавитися від неї на своєму смартфоні, потрібно:
♦ відкрити додаток Google Play Store;
♦ знайти серед встановлених Android System WebView;
♦ запустити оновлення;
♦ повторити теж саме для браузера Google Chrome.
У ніч з 22 на 23 березня користувачі пристроїв, заснованих на ОС Android, зіткнулися з масовою відмовою додатків, серед яких були поштові клієнти, банкінг-додатки і Google Pay. Проблема спостерігалася практично на всіх моделях смартфонів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»