Шалена пропаганда війни та мілітаризації серед дітей і підлітків на тимчасово окупованій території Донбасу не має меж, здорового глузду і навіть інстинкту самозбереження. У Горлівці на Донеччині почали продавати льодяники на паличці у вигляді гранати Ф-1. Можливо, ініціатори цього божевілля звернули увагу на те, що цю гранату за звичкою називають «лимонкою», хоч пропоновані дітям ласощі мають таки не жовтий колір лимона, а зелений, як і належить грізній гранаті. Ціна насолоди — всього 28 російських рублів (приблизно 12 гривень).
Цинізм появи на полицях міських магазинів дитячих ласощів у формі гранати вразив навіть прихильників самопроголошеної «ДНР». Адже тільки в Горлівці серед людей свіжі спогади про трагедії, коли від вибухів мін чи бойових гранат загинули та зазнали важких травм діти, підлітки й дорослі заручники окупації частини Донеччини проросійськими незаконними збройними формуваннями.