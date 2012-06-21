Виставка-мандрівка називається «Мальтси Лебурбу» — в дусі славетного земляка. Її відкрито у Лебединському міському художньому музеї ім. Б. Руднєва на Сумщині і присвячено 137-й річниці із дня народження футуриста художника й поета Давида Бурлюка. Організатори заходу шанувальники творчості уродженця Лебединщини Костянтин Аленінський та Сергій Гуцан із Сум підготували серію експонатів та світлин із різних куточків світу, поклавши в основу алогічний каламбур, притаманний футуристичній течії. У ньому поєдналися, здавалося б, непоєднувані речі: мальтійський хрест, каска Марінетті, вивішена догори дриґом фотографія тощо. Та й сама назва виставки розшифровується так: Мальта, Сицилія — Мальтси, леб — Лебедин, урбу — урочище Бурлюк.
Відвідувачі хоч і дивуються такому вернісажу, однак сприймають його з розумінням: Давид Бурлюк із хутора Семиротівка — нині знаний в усьому світі митець. Вхід на виставку вільний, а найчастіші її гості — учні місцевих шкіл та коледжів.