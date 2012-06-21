Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Збулося! Сучасна система безконтактної технології оплати проїзду в муніципальному транспорті Краматорська, яку обіцяли мешканцям і гостям міста, нарешті почала діяти.
Відтепер місцеві пасажири будь-якого комунального автобусного чи тролейбусного маршруту отримали змогу швидко і зручно розраховуватися за проїзд. Для цього потрібно мати при собі і використовувати безконтактну банківську платіжну картку, муніципальну картку краматорчанина та NFC – пристрої з функцією безконтактних платежів, зокрема Apple Pay чи Google Pay.
Як підтвердили у міській раді теперішнього адміністративного центру Донеччини, під час попередньої підготовки до початку реалізації цього проекту фахівці подбали про наявність у салонах всіх комунальних автобусів і тролейбусів мобільних валідаторів для приймання безконтактних платежів. Також у місті завчасно розробили схему використання картки краматорчанина: вестиметься облік проїзду в транспорті пільгових категорій населення, для яких він є безкоштовним. На згадану картку здійснюватиметься зарахування певної кількості поїздок пільговиків, а ті категорії пасажирів, які не мають пільг, будуть просто оплачувати нею за проїзд.