У столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту почалася п'ята поспіль акція протесту.
Про це повідомляє Sputnik-Georgia.
У ході акції було оголошено, що хоча зміна виборчої системи є позитивним кроком, протестувальники не збираються розходитися, поки у відставку не буде відправлений міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія.
Серед виступаючих була колишня перша леді Маку Чичуа, дружина колишнього президента країни Георгія Маргвелашвілі.
Як зазначила Чичуа, вона сама прийняла рішення прийти на акцію та її чоловік навряд чи там з'явиться.
"Дуже складно було дивитися на молодих людей, на їх закривавлені обличчя... Те, що я побачила, абсолютно для мене незрозуміло. Як можна стріляти в молодих, чистих людей, які хочуть зафіксувати свій протест і своє бачення",- заявила вона.
Зазначимо, акції протесту в Грузії почалися в минулий четвер, 20 червня, після виступу в парламенті депутата Державної думи Сергія Гаврилова. Активісти 21 і 22 червня знову виходили на мітинги під будівлю парламенту і висували свої вимоги владі.