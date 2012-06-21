Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Стартап-центр «SPARK» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», який днями презентували у виші, вражає не лише своїми масштабами, сучасним технічним оснащенням, а й тими цілями та лінійкою послуг, що закладені в основу його діяльності.

Як розповів ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол молоді креативні вчені, студенти, школярі мають широкі можливості реалізувати у просторі «SPARK» свої ідеї від етапу їх розробки до практичного втілення в комерційних проєктах. Бо в цьому, власне, і полягає основна мета центру.

А для цього в «SPARK» створено якнайсприятливіші умови. На понад 600 метрах стартапівського простору, розрахованого на 150 місць, розміщено зони co-working з мультимедійним обладнанням, екраном та робочий сектор підключенням до ноутбуків і комп’ютерів. Також обладнані приміщення для керівників центру та переговорного відділення. А ще — серверна, кафе, душова. Все це у комплексі створює комфортний та багатофункціональний майданчик для успішної взаємодії інвесторів, бізнес-інкубаторів, менторів, фірм, стартаперів, який працює цілодобово без вихідних.

Допомогу молодим підприємцям у форматі офлайн і онлайн надають кваліфіковані спікери з числа інвесторів, представників фондів, провідних консалтингових агентств, а також українські та американські бізнесмени.

Перші масштабні заходу, серед яких розробка та апробація нових освітніх підходів щодо розвитку інженерного підприємництва за грантової підтримки Посольства США в Україні, прямі ефіри Днів відкритих дверей Політеху та початок преінкубаційної програми InnovationBootcamp відбудуться вже найближчим часом.