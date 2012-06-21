Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Попри те, що і в перші дні нового року на Харківщині панувала ожеледь, все ж, за свідченнями медиків, негода менше травмувала людей аніж необережне поводження з петардами, вогнепальною, пневматичною та травматичною зброєю.

За словами директора Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, до медиків за допомогою щодень з 1 по 4 січня зверталося до 200 осіб, які отримали травми в тому числі і через ожеледь.

Як розповідає медик, особливий приріст звернень було зафіксовано у вихідні дні — майже утричі більше ніж у будні. Серед них — два випадки травмування петардами, які вибухнули прямо в руках і спричинили рвані рани пальців.

Окрім того збільшилася і кількість звернень через поранення ножами, пострілами з мисливських рушниць, пневматичних та травматичних пристроїв. Однак, як зазначив керівник центру екстреної медичної допомоги, всі випадки були поодинокими.