Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Щонеділі на Харківському комунальному підприємстві «Центр поводження з тваринами» на дві години широко розчиняють двері для волонтерів та гостей. Річ у тім, що у притулку для бездомних тварин постійно перебуває 80—150 собак, і приділити достатньо уваги кожному з них двоє кінологів підприємства не можуть. Отож волонтери та всі охочі допомагають їм: гуляють із собаками і під час спілкування докладають зусиль, щоб соціалізувати чотирилапих друзів, які не мають господарів.
Але віднедавна формат дня відкритих дверей зазнав змін. Спочатку в межах експерименту стали проводити безкоштовні майстер-класи і тренінги для всіх охочих з азів дресирування. Ця практика не лише прижилася, а й продемонструвала чудові результати.
«Ми трохи хвилювалися, оскільки раніше такого не робили. Але перший вигул пройшов дуже змістовно. Сподобалося всім: і нашим вихованцям, і гостям, і співробітникам підприємства. За підсумками кожного місяця найкращого учня — того, чий собака покаже більший прогрес, нагородять невеликим заохочувальним призом», — розповідають господарі притулку.
На першому майстер-класі всі дізналися, як утримувати увагу собаки, правильно його заохочувати і навчити двох команд: сидіти і лежати. Після теоретичної частини під наглядом кінолога і більш досвідчених волонтерів учасники майстер-класу самостійно працюють із собаками. За запевненням гостей, осягати ази дресирування разом із чотирилапим другом набагато цікавіше, ніж просто його вигулювати.
Такий формат вигулу, за запевненням кінологів, більш пізнавальний для людей і має ще одну перевагу: сприяє швидшій соціалізації чотирилапих вихованців, тобто їх якнайшвидшому влаштуванню до нових господарів.