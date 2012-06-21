Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Яких тільки заохочувальних заходів не придумали в Харкові для популяризування спорту та здорового способу життя! Ось і в переддень новорічних свят у соціальних мережах департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради запустив нову ініціативу, пропонуючи мешканцям обласного центру частіше виходити на свіже повітря, відвідувати спортивні зали для проведення тренувань і в нагороду за активність отримати подарунки.

Для участі в проєкті кожен бажаючий має всього лише зафіксувати фотокамерою свої заняття спортом та позначити знімки @kharkivsportcity у постах та історіях у соціальних мережах, використовуючи хештеги #яспортивнийхарків або #яспортивныйхарьков.

У департаменті міськради пояснили, що таким чином прагнуть залучити якомога більше людей різного віку до занять спортом, і нова акція має стати у цьому дієвим каталізатором. В ідеалі, говорять організатори ініціативи, треба досягти того, щоб здоровий спосіб життя та спорт стали заповіддю для кожного харків’янина і «Kharkiv Sport City» уже на сьогодні є доброю платформою для реалізації ідей щодо розвитку спорту у місті.