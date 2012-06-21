Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Підсумки минулого року втішили працівників Харківського міського притулку для тварин та і не лише їх, а й багатьох міщан, котрі переймаються долею покинутих чотирилапих братів наших менших. Зокрема, завдяки багатогранному піклуванню працівників притулку і їхнім добровільним помічникам, до сімей харків’ян влаштовано 2466 котів та собак, які свого часу були покинуті своїми колишніми господарями, або ж згубилися під час прогулянок.

За неофіційною статистикою КП «Центр поводження з тваринами» кожен 5 харків’янин готовий взяти тварину з притулку, якщо він не збирається займатися розведенням породи чи брати участь у різних виставках.

Та й чому б не прихистити котика чи собаку саме з притулку, коли тут їх плекають і соціалізують. Тут вперше в Україні навіть впровадили спеціальну посаду працівника — «pethugger», що дослівно перекладається «обіймач тварин». Як говорить Катерина, котра закінчила школу волонтерів при Центрі поводження з тваринами і нині обіймає цю посаду, соціалізація тварини, яка все своє життя провела на вулиці, вкрай необхідна, особливо ж при передачі чотирилапого улюбленця в сім’ю. Отож щотижня до притулку приїжджають харків’яни, які забирають тварин до своїх домівок.