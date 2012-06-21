Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Струс коронавірусною кризою, за словами генерального директора Харківського машинобудівного заводу «Корум Світло шахтаря» Олександра Ковальчука, стимулював працівників підприємства до пошуку нових конструкторських рішень та розвитку виробництва. І результатом цілеспрямованості та наполегливості в непростих карантинних умовах стали розробка та виготовлення механізованого комплексу для шахт.

Застосування новітнього обладнання завдяки повному циклу добування та транспортування вугілля з лави забезпечує високу продуктивність і виконання планових показників видобутку. А видобуток вугілля — це гарантія стабільності енергетичної системи України.

Як розповів Олександр Ковальчук, при виробництві комплексу застосовуються виключно спеціальні високолеговані сталі, а «начинка» устаткування складається з комплектуючих європейських виробників.

Гендиректор підприємства також повідомив, що і нині, попри кризу, викликану пандемією, завод успішно функціонує, а продукція «Світло шахтаря» затребувана не лише на внутрішньому, а й на міжнародному ринках. Завдяки її високій конкурентоспроможності підприємство отримує нові замовлення, які дозволяють сповна завантажити усіх працівників заводу.