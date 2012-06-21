Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Двом харківським організаторам інтернет-магазину з продажу наркотиків, хоч як вони не шифрувалися, не вдалося сховатися у світовій павутині. Наркодилери розміщували в інтернеті інформацію про наявність у їх торгівельній точці психотропної речовини, вели перемовини з потенційними покупцями, а оплату отримували на банківські картки. Таким чином вони намагалися сховати всі кінці в воду. Однак, — не вдалося.

Як розповів керівник Харківської місцевої прокуратури №2 Едуард Новіков, у ході обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів справи, виявлено та вилучено згортки з речовиною кристалічного походження, мобільні телефони та ноутбук.

За погодженням з місцевою прокуратурою до суду направлено обвинувальний висновок стосовно затриманих ділків за фактом незаконного придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великій кількості, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Наразі, зловмисникам, яких поміщено до СІЗО, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 105 100 гривень.

Санкція статті 307, частин 2 та 3 Кримінального Кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 12 років з конфіскацією майна.