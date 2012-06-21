Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Міська влада Харкова ініціювала посилення санкцій щодо порушників ПДР, котрі на автомобілях з транзитними номерами найчастіше створюють на вулицях міста аварійні ситуації.

За словами секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова, цими автівками, як правило, керують водії-іноземці і патрульною поліцією зафіксована за їх участю найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод під час яких травмуються і навіть гинуть пішоходи. Більше того, такі порушники правил дорожнього руху ігнорують вимоги поліцейських та намагаються втекти з місця пригоди.

Пропозицію Харківської міськради міністр внутрішніх справ Арсен Аваков визнав слушною і розпорядився, щоб поліцейські при порушенні ПДР машини порушників зупиняли і відправляли на штрафмайданчик.

Окрім того так же жорстко каратимуться учасники перегонів вулицями міста, які знімають з машин глушники та з несамовитим ревищем і швидкістю мчаться нічними проспектами Харкова.