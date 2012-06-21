Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



У Харкові відбудеться сімейний форум, який ось уже третій рік поспіль проводить департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради. Цьогоріч він проходитиме в онлайн-форматі з 23 по 27 листопада. Як обіцяють організатори, сучасні цифрові технології не лише донесуть фахові поради до містян, а й значно розширять аудиторію.

Під час заходу, який триватиме упродовж п’яти днів у вечірні години — з 19.00 до 20.30 у Фейсбуці та Ютуб-каналі, — усі бажаючі зможуть ознайомитися з компетентними думками фахівців, які допоможуть подолати карантинні незручності, сімейні конфлікти, створити гармонію та збудувати міцну і щасливу родину. Зокрема, науковці та практичні лікарі, педагоги і психологи дадуть корисні поради молодим і подружжям зі стажем, як потрібно будувати взаємовідносини в сім’ї, виховувати дітей без покриків та покарань, коли і навіщо говорити дітям про дорослі стосунки. Вони також розкажуть матусям і татусям, бабусям і дідусям, чому хворіють діти та як реально створити хорошу погоду в домі.

Подібні сімейні форуми у Харкові проходять з 2018 року і в попередні два роки мали великий попит на їх відвідання. Однак, навіть найбільші зали не могли задовольнити усіх бажаючих. Наразі долучитися до онлай-формату заходу можна буде без будь-яких обмежень.