Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Те, що сьогодні, в розпал ковідної пандемії, апарати штучної вентиляції легень — на вагу золота — знають не лише медики, а й майже кожний пересічний громадянин. Науковці Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова з початком розповсюдження коронавірусної інфекції, заручившись підтримкою та налагодивши співпрацю з Лондонським університетом та фірмою «Мерседес-АМГ», розробили аналог ШВЛ, значно дешевший за зарубіжне обладнання.

Вчені вишу безкоштовно отримали від британців ліцензію та креслення і буквально за три місяці зуміли створитиповний виробничий цикл пристрою VENTURA, що працює на давно відомому методі СРАР (створення continuous positive airway pressure — постійного позитивного тиску в дихальних шляхах, коли до повітря додається кисень).

Апарат качає повітря з атмосфери, змішуючи його з балонним киснем, і спроможний забезпечувати оксигенотерапію, починаючи з 20-відсоткової концентрації і закінчуючи 96 відсотками кисню. Пацієнт, який потребує застосування ШВЛ, отримує природну, або ж високу концентрацію кисню через маску. Харківсько-лондонську розробку можна застосовувати не лише для підтримки ковідних хворих, а й припневмотораксі, інсультах та інфарктах, коли потрібно розробляти легені.

Нещодавно фахівці ХНУМГ продемонстрували новостворене обладнання першому заступнику міністра освіти і науки України Миколі Кизим та направили очільнику Міністерства охорони здоров’я листа з проханням про спрощений механізм надання дозволу для використання апарату кисневої терапії.

За словами директора Навчально-наукового інституту енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова Ігоря Білецького, такий дозвіл надав би можливість налагодити серійне виробництво пристрою, затребуваного в стаціонарах, мобільних шпиталях та машинах швидкої допомоги. Університет, як стверджує Ігор Білецький, має всі умови для виготовлення 1000 таких апаратів вже за два місяці.