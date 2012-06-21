З початком літа харків’янам уже не доведеться бігати по інстанціях і вистоювати в чергах, щоб отримати довідку про склад сім’ї. Як повідомив директор департаменту реєстрації Харківської міськради Олег Дробот, із 1 червня у місті значно спрощено процедуру отримання довідок про склад сім’ї — органи місцевого самоврядування для надання адміністративних послуг формуватимуть таку довідку самостійно, без участі заявника.

Для успішної активації порталу електронних сервісів, за словами Олега Дробота, всі структурні підрозділи міської ради, співробітники центрів надання адміністративних послуг, відділень житлокомсервісу вже отримали доступ до єдиної бази даних про зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб і пройшли відповідне навчання.

«Щорічно понад півмільйона разів органи місцевого самоврядування видають такі довідки харків’янам. Вони потрібні для отримання понад 20 адміністративних послуг. Законодавство влаштовано так, що міськрада видає таку довідку харків’янинові, щоб її подавав до іншого органу міської ради. В еру електронних технологій це здається нелогічним. Саме тому з ініціативи міського голови за участю Офісу реформ при Харківському міському голові з 1 червня працює електронний документообіг такої інформації між усіма органами міської ради», — розповів Олег Дробот.

Він наголосив, що довідку про склад сім’ї можна отримати у відділеннях жітлокомсервісу і в будь-якому центрі надання адміністративних послуг миттєво, оскільки необхідну інформацію вже перенесено з паперових картотек у єдину електронну базу даних.

«Перелік ситуацій, коли харків’янам знадобиться така довідка, скоротиться втричі, здебільшого це будуть вимоги для пред’явлення в банки, посольства або за місцем роботи», — пояснив директор департаменту й уточнив, що для жителів приватного сектору реформа запрацює з 1 січня 2019 року.

Портал став не тільки платформою для обміну інформацією між органами влади. Харків’яни також зможуть отримати через нього дві послуги: не виходячи з дому оформити довідку про реєстрацію місця проживання та технічний паспорт від КП «БТІ».

Щоб стати користувачем порталу, харків’яни у зручний для себе спосіб мають пройти авторизацію. За словами Олега Дробота, можна скористатися електронним цифровим підписом, який вже є у багатьох, або альтернативно системою BankID і підтвердити свою особу, використовуючи банківську карту, а також системою Mobile ID, яка нещодавно впроваджена в Україні й стала популярною.

Олег Дробот зазначив, що в разі необхідності на порталі можна буде оплатити послуги, використовуючи свою банківську карту, отримати в електронному вигляді документи, яким буде присвоєно унікальний номер і QR-код для перевірки його достовірності.

«Документ можна буде зберегти на своєму пристрої, зокрема на мобільному телефоні, а потім роздрукувати. Комплексно підвищується рівень обслуговування громадян, отримання ними послуг, спрощується робота самих підрозділів, тому що сьогодні вони за допомогою порталу миттєво отримують доступ до інформації, яка їм потрібна», — зазначив директор департаменту. Він запевнив, що в недалекому майбутньому через портал електронних сервісів можна буде отримати й інші адміністративні послуги.