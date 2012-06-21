Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Початок цьому проекту закладено підписанням меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю у сфері індивідуальних пасажирських перевезень між Харківською міськрадою, компаніями «Renault» в Україні та UBER-Україна.
За словами першого заступника міського голови Ігоря Терехова цей складний проект дуже важливий для Харкова, перш за все у сенсі нової філософії розвитку транспортної інфраструктури, і дуже важливий для України, тому що нічого подібного в українських містах ще немає..
Координатор проекту зі створення муніципального таксі Микита Кузнєцов підкреслив, що створення служби пасажирських перевезень європейського рівня Харкову цілком під силу. Як він пояснив, проект буде спрямований на безпеку перевезень пасажирів та високий рівень комфорту, забезпечений за допомогою сучасних європейських автомобілів. При цьому водії отримуватимуть легальні зарплати, а сам сервіс завбачає помірні ціни на перевезення. Також передбачена можливість обслуговування людей з інвалідністю.
«Економічна модель муніципального таксі дозволяє місту вкладати в проект мінімальні кошти, але отримувати максимальний результат. Ця служба не займатиме монопольного становища на ринку, але рівень надання послуг і планка, яку поставить наш проект, стануть стимулом для розвитку інших компаній, що призведе до здорової конкуренції. А це і є європейський підхід до стимулювання бізнес-процесів», – зазначив Микита Кузнєцов.