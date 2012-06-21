Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Учасниками V міського дитячого фестивалю спорту «Шлях до Олімпу», приуроченому Дню захисту дітей, стали понад п’ять тисяч дітлахів та підлітків. Вони змагалися, виборювали першість, демонстрували свої сили і вміння у 12 видах спорту: роликовому спорті, пляжному волейболі, вільній боротьбі, стрибках на акробатичній доріжці, велоспорті, художній гімнастиці, черліденгу, настільному тенісі, акробатичному рок-н-ролі, кікбоксингу ВТКА, кікбоксингу WPKA та міні-футболу.
Переможців та призерів майже двотижневого захоплюючого фестивального марафону нагородять кубками, медалями та дипломами управління з питань фізичної культури і спорту Харківської міськради, яке й стало організатором фестивалю. Окрім того до Дня захисту дітей учасники спортивного фестивалю зможуть безкоштовно відвідати Харківський цирк.