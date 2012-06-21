Корейська компанія Hyundai опублікувала на своєму YouTube-каналі тізерне відео, в якому розкриваються ключові особливості майбутнього електромобіля IONIQ 5.

Як йдеться у пресрелізі IONIQ 5 стане першим автомобілем бренду, який побудують на базі недавно представленої платформи E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

Відзначається, що автомобіль отримає функцію V2L (Vehicle to Load), яка дозволяє користувачам вільно використовувати до 24 кВт⋅ч електроенергії. Наприклад, підключати різні побутові електроприлади.

Крім того, машина отримає потужні акумуляторні батареї, які можна буде зарядити за короткий термін за допомогою експрес-зарядки.

У вересні стало відомо, що автомобіль IONIQ 5 може отримати кілька цікавих опцій, наприклад функцію чищення одягу і взуття, а також 77-дюймовий монітор, динаміки в підголівниках, створюють індивідуальну зону звучання для кожного з пасажирів, робота-прибиральника підлоги і стельову ультрафіолетову світлодіодну лампу для дезінфекції салону.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»