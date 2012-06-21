У п’яти селах «сірої зони» прифронтової Донеччини нарешті відновили транспортне сполучення із «великою землею», тобто з Україною. Так сталося, що після початку бойових дій на Донбасі мешканці тутешніх невеликих населених пунктів Відродження, Воздвиженка, Криничне, Миронівка та Роти Бахмутського району тривалий час були позбавлені автобусних маршрутів до інших територій Донецької області. Тому, приміром, аби доїхати до райцентру, де розташовані Пенсійний фонд, банківські установи, лікарня тощо, люди похилого віку змушені були платити немалі кошти власникам приватних автомобілів. Втім, подібна практика вже в минулому, адже завдяки ініціативі волонтерів Адвентистського агентства допомоги й розвитку(ADRA) та гуманітарної місії «Проліска» вже налагоджено рух безкоштовного автобусу від згаданих сіл до Бахмута. Отож відтепер понад 500 мешканців із донедавна ізольованих населених пунктів мають можливість скористатися соціальним маршрутом до райцентру. Безкоштовне перевезення людей у прифронтовій зоні вдалося відновити в рамках проекту «Відновлення житла та надання необхідної допомоги людям, потерпілим внаслідок конфлікту на сході України» за фінансової допомоги Міністерства іноземних справ Німеччини. Причому, за інформацією волонтерів, подібні соціальні маршрути автобусів невдовзі курсуватимуть також у інших важкодоступних через гібридну війну селах Донецької та Луганської областей.
СОЦІАЛЬНІ МАРШРУТИ