ЗМІ повідомили, що в Китаї компанія Ілона Маска Tesla за 10 годин продала понад 100 тисяч штук електромобілів Tesla Model Y.
Треба розуміти, що Tesla Model Y – зовсім недешева покупка. У Китаї електрокар представлений двома версіями – звичайної і Performance ¬ вартістю 52 000 і 56 600 доларів відповідно. Оформлення замовлень на більш ніж 100 тисяч електромобілів за 10 годин – непогане досягнення для Tesla.
Вчора компанія повідомила, що за весь 2020 рік поставила майже 500 тисяч електрокарів. На тлі цього цифра в 100 тисяч в одному Китаї виглядає ще більш вражаючою.
Tesla, схоже, найуспішніший виробник електромобілів у світі. Компанія в минулому році майже в вдвічі обійшла своїх конкурентів щодо продажу електромобілів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»