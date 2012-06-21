Силова установка Hongqi S9 створена на базі чотирилітрового двигуна V8, що працює з чотирьма електричними двигунами

Китайська марка Hongqi на домашньому автосалоні в Шанхаї представила серійну версію гіперкара S9. Силова установка Hongqi S9 створена на базі чотирилітрового двигуна V8, що працює з чотирьма електричними двигунами. Разом агрегати здатні видавати 1400 кінських сил. Таким чином, S9 найпотужніший, швидкий і дорогий товарний автомобіль, будь-коли створений на території Китаю.

Легкий кузов новинки виконаний з композитних матеріалів. Автомобіль може розганятися з місця до 100 км / год за 1,9 секунди, що на 0,6 секунди швидше знаменитого Bugatti Chiron. Максимальна швидкість китайського супергібріда – 400 кілометрів на годину.

Над зовнішністю машини працював відомий дизайнер Вальтер де Сільва. Раніше він доклав руку до створення Audi R8 і Lamborghini Egoista. За його словами, при розробці Hongqi S9 його команда змогла досягти «точки максимального балансу між аеродинамікою, пропорціями і красою». Автомобіль отримав передню оптику з інтегрованими повітрозабірниками, активне антикрило і подовжену корму.

Як повідомляє Carscoops, всього буде випущено 99 екземплярів Hongqi S9. Перші автомобілі будуть передані покупцям в наступному році. Ціна на машину складе півтора мільйона доларів.

Також на шанхайському автосалоні компанія Hongqi представила концепт розкішного лімузина під назвою L-Concept. Його серійна версія повинна дебютувати в 2023 році. В салоні машини встановили невелику люстру над задніми кріслами. Крім того, у новинки відсутнє рульове колесо. Місце приладової панелі займають два витягнутих дисплея.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»