На думку журналістів, цінник новинки лише трохи перевищить вартість автомобіля Skoda Kamiq.
Skoda Vision GT є прототипом майбутнього серійного крос-купе Kamiq GT, розробка якого відбуватиметься на модульній платформі MQB, у той час як стандартна Skoda Kamiq має старий «візк» PQ25. Головною відмінністю Vision GT стане незалежна задня підвіска, а також нові турбодвигуни.
Силова лінійка Skoda Vision GT матиме два двигуни TSI з турбонаддувом на 1,4 і 2,0 літра, характеристики яких наразі не оголошені. У Китаї на мотор-шоу показали концепт цієї моделі, що відрізняється від очікуваної серійної версії новими радіаторними гратами, модифікованою оптикою, витягнутим кузовом та іншою лінією скла вікон.
Нагадаємо, що базова Skoda Kamiq з'явилася в продажу ще в минулому році, і в рух її приводить 115-сильний атмосферний двигун.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»