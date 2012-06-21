У Китаї щеплення від коронавірусу вже зробили майже 23 мільйонам чоловік.
«Робота з вакцинації від COVID-19 просувається послідовно, кількість вакцинованих безперервно збільшується повсюдно», – заявив заступник голови держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь.
Першими вакцину отримають інспектори митної служби, медпрацівники, співробітники, зайняті в сфері морських і авіаційних перевезень, поліцейські. Щеплення також зроблять водіям громадського транспорту. До групи ризику увійшли і особи, які відправляються на роботу або навчання в країни зі складною епідеміологічною ситуацією. Про це повідомляють китайські ЗМІ.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»