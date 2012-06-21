Китайська компанія Nio опублікувала тизер нового розкішного електричного седана, який складе конкуренцію Tesla Model S. Прем'єра автомобіля відбудеться 9 січня в місті Ченду.

Нова модель Nio отримає акумулятори на 150 кВт-год – найбільш ємний комплект батарей, який використовують на серійних машинах з електричними силовими установками. Автомобіль зможе проїхати без підзарядки до 800 кілометрів. Для порівняння, запас ходу Tesla Model S Long Range з акумуляторами 100 кВт-год становить майже 650 кілометрів.

Передбачається, що перший седан компанії Nio буде схожий на концепт-кар ET Preview, який дебютував у квітні 2019 року на Шанхайському автосалоні. Зовнішніми особливостями автомобіля «з елегантними пропорціями і мінімалістичним дизайном» стануть аеродинамічні дверні ручки, які «ховаються» в корпусі, а також вузька світлодіодна оптика.

На початку листопада 2020 року компанія Nio розповіла про принципово нову батарею для електрокарів, яка має відразу чотири технологічні «фішки», що ставлять її на рівень вище конкурентів.

Серед них: краще управління тепловим розгоном, управління температурою в будь-яких кліматичних умовах, поліпшена продуктивність акумулятора й інтегрована конструкція, яка спрощує виробництво і майже на 20% покращує використання простору.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»