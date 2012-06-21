У Китаї археологи обстежили велике кладовище віком понад 2000 років і виявили в гробницях бронзові дзеркала, які прекрасно збереглися.

Як повідомляє агентство «Сіньхуа», знахідки були зроблені на північному заході країни. Велике кладовище, створене близько 2000 років тому, раніше було виявлено в провінції Шеньсі.

Воно розташоване в містечку Гаочжуан і налічує понад 400 стародавніх гробниць. У цих похованнях археологи знайшли велику кількість похоронних предметів, в тому числі значну колекцію кераміки та бронзового посуду. Ці предмети сягають ранньої епохи правління династії Західна Хань (202 рік до н.е. – 8 рік н.е.).

Однак найприкметнішими серед знайдених предметів виявилися бронзові дзеркала. Деякі з них настільки добре збереглися, що і зараз їх можна використовувати за прямим призначенням.

У давнину ж, як кажуть вчені, це був один з головних предметів, які укладали в могили аристократів. Це був один з елементів ритуалу проводів померлої людини у загробний світ.

Більшість дзеркал, а всього їх знайдено майже 80, знаходилися поряд з головами покійних. Вони супроводжувалися написами, що демонструють очікування цих людей – вони думали про краще життя після смерті.

Дзеркала ж їм були потрібні для того, щоб насолоджуватися своїм відображенням у потойбічному світі. Вчені відзначають, що подібні артефакти були знайдені не тільки в жіночих, а й у чоловічих гробницях. Мабуть, це означає, що і за життя собою милувалися як жінки, так і чоловіки.

За словами археологів, всі бронзові дзеркала – витончено виготовлені вироби. Їх діаметр варіюється від восьми до 22,1 сантиметра. За попередніми оцінками, найдавніші з цих артефактів були виготовлені в кінці періоду Воюючих царств (475-221 рр. до н.е.), а самі пізні дзеркала датовані кінцем періоду правління династії Західна Хань.

Вчені вважають, що знайдені гробниці належали представникам вищого стану. На це вказують історичні письмові джерела. З них відомо, що імператор Лю Бан, засновник династії Хань (206 р до н.е. – 220 р н.е.), створив свого роду спеціальне містечко виключно для аристократів.

Зробив він це для того, щоб краще їх контролювати. Розкішні резиденції були розташовані в чотирьох кілометрах від знайденого кладовища. Тому археологи припускають, що тут ховали саме жителів цього елітного містечка.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»