Китайські вчені виявили палац, який може бути найстарішим зі збережених споруд подібного типу. Древню будівлю виявили під час розкопок у провінції Хенань. Археологічна ділянка Шуанхуайшу розташована на південному березі Хуанхе і займає близько 1,17 км2. Ймовірно, близько 5300 років тому в цьому місці знаходилася столиця стародавнього царства Хелу.

Наразі це найбільш ранній палац в Китаї. Знахідка розширила історію будівництва палаців країни приблизно на 1000 років, повідомляє портал The Straits Times.

Знайдений палац стояв на високій і щільній земляній платформі, площа якої становила майже 4300 м2. Крім самого палацу археологи виявили і сліди від фундаментів інших будівель, зокрема двох комплексів.



На західній стороні палацу розташовувався великий внутрішній двір прямокутної форми, а за ним була велика площа розміром у 880 м2.

На східній стороні знаходився другий палац з площею близько 1500 м2. У його двір вели троє величезних воріт.

За словами фахівців таке планування було типовим для стародавніх китайських палаців: адміністративна зона розташовувалася перед головною резиденцією правителя.

Раніше найдавнішим вважався палац на ділянці Ерлітоу. Це місто було столицею в середній і пізній періоди династії Ся, яка правила (близько 2070 до н.е. – 1600 р. до н.е.). Це найперша з відомих китайських династій. На думку вчених, нове відкриття перепише історію Китаю.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»