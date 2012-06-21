Археологи виявили в провінції Юньнань на півдні Китаю кладовище з могилами, яке датується періодом раннього бронзового століття. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
У березні 2019 року фахівці почали розкопки під гідроелектростанцією, яка знаходиться на річці Цзіньша. Площа виявленого старовинного кладовища становить 6 тисяч квадратних метрів.
Вчені вивчили 550 могил, в яких виявили понад 300 різних об'єктів. У них знаходилися скелети, кераміка і монети. Всі артефакти виявилися у досить хорошому стані. Могили датуються бронзовим століттям і могли належати певному племені або етнічній групі.
«Клімат басейну річки Цзіньша спекотний і сухий, так що швидкість корозії повільна, тому монети, черепашки, кераміка, а також скелети в могилах досить добре збереглися», – йдеться в повідомленні дослідника Інституту культурних реліквій та археології Юньнань Кан Ліхун.
Розкопки повинні закінчитися на початку червня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»