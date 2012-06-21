На території китайської Сичуані виявили бабку, яку визнали найменшою в усьому світі. Спочатку вчені подумали, що це дитинча комахи, але з’ясувалося, що це дорослий самець.

Знайшли бабку-ліліпута в місті Лешань. Бабка виявилася представником виду «червоний карлик». Як відомо, бабки, що належать до цьому виду, одні з найменших. Зазвичай вони живуть в районі тропічних широт Південно-Східної Азії. Зазвичай довжина тіла дорослих комах становить лише 18 міліметрів.

Але новий екземпляр здивував. Довжина комахи – всього 15 міліметрів, а це на цілих 2 сантиметри менше, ніж у минулого рекордсмена.

Нині комаха прикрашає колекцію Західно-китайського музею. Його представники постійно збирають найрихітніші екземпляри багатьох відомих комах.

Вчені розповіли, що комаха має такий маленькі розмір через те, що проживає на дуже обмеженій території і їй нікуди звідти поширитися. Завідувач музеєм Чжао Лі зазначив, що через бар'єр у вигляді гори, який присутній на території Цзінькоухе, бабки виду «червоний карлик» просто не можуть перелетіти через цю природну перепону і схреститися з іншими бабками. Тому їх розвиток відбувається за власним сценарієм.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»