У північній частині Китаю археологам вдалося розкопати безліч стародавніх артефактів. Серед знахідок є кілька бронзових посудин з багатовіковим вином.



Площа древньої гробниці Бейбайє у місті Юнчен провінції Шаньсі становить близько 1200 м². Розкопки проходили з квітня по грудень 2020 року. За цей час вчені виявили понад півтисячі древніх артефактів з каменів, міді і дорогоцінних металів.

Археологи знайшли вісім чайників з бронзи. Серед всієї колекції тільки два були щільно закриті і зберегли свою герметичність. Усередині ємностей перебувала загадкова рідина прозорого кольору.



Під час ретельного аналізу вмісту, в складі був виявлений певний ряд органічних речовин і кислот. Це дозволило фахівцям з'ясувати, що в чайниках знаходилося фруктове вино.



Вік напою експерти оцінюють приблизно в 3000 років. Він був виготовлений при правлінні династії Чжоу в 1045-221 рр. до н. е.



Зараз це найдавніший зразок вина, знайдений на території Китаю. Досі найраніший фруктовий напій відносився до часів правління дистанції Цинь з 221-206 рр. до н. е.

Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", в Китаї знайшли унікальну золоту маску у знаменитих ямах Саньсіндуй серед безлічі інших знахідок. Зокрема китайські археологи виявили там золото в тонких аркушах, що більше схоже на фольгу, маски з бронзи, вироби з слонячих бивнів, і обожнюваний китайцями нефрит. Всього знайдено понад 500 артефактів, повідомляє «Сіньхуа».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»