Археологи знайшли в Центральному Китаї нефритовий виріб у формі личинки цикади, вік артифакту перевищує 3600 років.



Археологи зробили це відкриття в ході розкопок одного з поховань на ділянці палаців городища Ерлітоу, яке розташоване на території міста Яньші провінції Хенань.



Як вважає багато вчених, городище Ерлітоу, що є еталоном для виділення однойменної археологічної культури, було столицею династії Ся, яка правила в період з 2070 по 1600 рр. до н.е.



Довжина знахідки всього 4 см, нефритова личинка «цикада» була поміщена в центр могили, розповідє науковий співробітник Інституту археології Академії суспільних наук Китаю, керівник археологічного проєкту Чжао Хайтао.



У далекі часи люди, можливо, пов'язували ліньку і метаморфози комах з якоюсь таємничою силою, і тому цикада з каменю була призначена для спілкування з богами, вважає вчений.



За словами Чжао Хайтао, за кількістю похоронних предметів назване поховання може перевершити раніше розкопані в городищі аналоги.



Крім нефритової «цикади», кераміки і лакових виробів, археологи також знайшли в цьому похованні безліч прикрас з бірюзи.



Раніше в похованні під номером 3 виявили 70-сантиметрового дракона, зробленого з 2000 бірюзових прикрас, який є найбільш раннім з відомих свідоцтв про дракона-тотема китайської нації.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»