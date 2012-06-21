15 травня у Національній опері України на честь ювілейного, 150-го сезону презентують найвідоміший балет світу «Лебедине озеро», просякнутий унікальним духом англійської балетної школи. Головну чоловічу партію виконає зірка балетного мистецтва, прем’єр лондонського Королівського театру Метью Голдінг. Світова знаменитість станцює в парі з українською балериною Наталією Мацак.
Пара з успіхом виступала у Франції, Німеччині, Бельгії, Голландії, а зараз весь свій час присвячує репетиціям української постановки. На переконання артистів, це буде абсолютно новий погляд на головний хіт балетного мистецтва. Ще одну прекрасну грань «Лебединого озера» відкриють перед глядачами завдяки залученню – понад 50 артистів, які виступатимуть на сцені, оркестру Національної опери України, новим декораціям та унікальній подачі.
«Лебедине озеро» – століттями перевірений спектакль, який люблять і чекають. Але ми впевнені, що зможемо здивувати глядачів, адже такої версії ще ніхто не робив. Хоч і не існує поганих версій спектаклю – кожна має свої родзинки. Спектакль, в якому ми з Метью станцюємо в Києві, буде просякнутий барвами кращого світового досвіду, що робить його ще більш прекрасним», – сказала Наталія Мацак.
Це вже не перша спільна робота Метью Голдінг і Наталії Мацак. На початку цього року артисти танцювали разом на українській сцені балет «Баядерка», який знімав відомий французький канал Mezzo, що транслюється на всю Європу.