У Дніпровському районі – 9 пляжів: «Молодіжний», «Венеція», «Передмостова Слобідка», «Золотий», «Дитячий», «Веселка», «Тельбін», «Центральний», «Веселка»; 4 зони відпочинку: «Довбичка», «Лісова», «Русанівська коса», «Березняки».
В Оболонському районі – 2 пляжі: «Вербний», «Пуща-Водиця»; 5 зон відпочинку: «Верхня», «Наталка», «Редьчіна», «Біла», «Міська».
У Деснянському районі – пляж «Чорторий»; 2 зони відпочинку: «Троєщина», «Алмазна». У Голосіївському районі – пляж «Галерний».
У Дарницькому районі – 2 зони відпочинку: «Осокорки» і «Сонячна».
У Святошинському районі – зона відпочинку «Святошин».
У Подільському районі – 2 зони відпочинку: «Блакитна», «Синьоозерна».
У Солом’янському районі – зона відпочинку «Совська балка».
У межах пляжів чергують лайфгарди «Пляжного патруля». У 2017 році міжнародну екологічну нагороду
«Блакитний прапор» мали три пляжі – «Дитячий», «Золотий» і «Пуща-Водиця». У 2018 році окрім них цейс сертифікат отримали пляжі «Венеція», «Молодіжний», «Галера» і «Веселка».